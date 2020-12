Il nuovo Dpcm in vigore già da ieri in Italia avrà validità anche per le feste natalizie, durante le quali continuerà il coprifuoco dalle 22 alle 5 con annesso divieto di spostamento tra Regioni. Misure restrittive anti-Coronavirus che gli italiani dovranno rispettare obbligatoriamente, evitando assembramenti e cenoni numerosi.

A controllare che queste norme vengano rispettate ci saranno ben 70mila genti, come ammesso dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, a Sky TG24: “ci saranno forze polizia in numero elevato, circa 70mila unità che saranno addette a questo tipo di controllo. Lo faranno con senso di equilibrio perché dal momento in cui teniamo aperto i negozi lo facciamo per salvaguardare un certo tipo di economia. Ma serve anche che i titolari pongano in essere le giuste precauzioni“.

Cosa dice il nuovo DPCM

Il 3 dicembre, il premier Conte ha reso noto il nuovo Dpcm che avrà validità anche per le festività natalizie. Queste le misure anti-Coronavirus inserite al suo interno ed entrate il vigore il 4 dicembre: