La situazione in Italia è tutt’altro che positiva, l’emergenza Coronavirus continua a correre e la guardia non va assolutamente abbassata, soprattutto con le feste di Natale in arrivo.

Silvio Brusaferro, il presidente dell’Istituto superiore di sanità, ha parlato questa mattina in conferenza stampa, mettendo in guardia l’Italia intera: “la situazione in Europa, e quindi anche in Italia, vede un progressivo riduzione di nuovi casi ma ancora un numero significativo di positivi. In tutte le regioni italiane c’è una decrescita, in alcune più lieve e in altre più stabile, ma l’incidenza dei casi declinata a 14 giorni è 455 casi per 100mila abitanti e a 7 giorni è scesa a 193 casi per 100 mila abitanti. Sono numeri ancora alti che dimostrano come è ancora lontana la nostra possibilità di muoversi dalla mitigazione al contenimento”.

“No assembramenti a Natale”

Silvio Brusaferro poi si è soffermato sulle feste di Natale in arrivo, chiedendo buon senso agli italiani: “dobbiamo evitare assolutamente che un rilassamento delle misure causi un aumento dei casi. L’Italia è in una situazione grave e instabile, in decrescita lenta. Durante le feste vanno fatti tutti gli sforzi per avere a gennaio un numero di nuovi casi significativamente meno elevato. L’indice Rt è un indicatore di buon auspicio, ma va accompagnato da una decrescita dei nuovi casi“.