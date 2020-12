Il Governo sta pensando di varare un nuovo Dpcm per quanto riguarda le feste di Natale, le misure adottate in un decreto ad hoc non bastano più, per questo motivo il premier Conte e gli altri ministri hanno reso noto alle Regioni di voler intervenire al più presto. Secondo quanto appreso dall’Adnkronos da fonti di governo, sembra che entro la serata di oggi dovrebbe arrivare un nuovo giro di vite sui giorni festivi, con misure anti-Coronavirus più drastiche che dovrebbero essere contenute in un nuovo Dpcm ad hoc, visti i tempi strettissimi.

Le ultime indiscrezioni

Secondo quanto appreso nelle ultime ore, l’Italia dovrebbe essere tutta zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio per scongiurare impennate di contagi. Si tratta dell’indicazione fornita dal premier Conte e i ministri alle Regioni, nell’ambito dell’incontro tenutosi questa mattina che ha dato il via libera al piano sui vaccini. Il Ministro Speranza avrebbe ricordato come nelle regioni che sono entrate in zona rossa ci sono stati significativi risultati, mentre gli altri territori in zona gialla hanno sofferto maggiormente.