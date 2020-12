Ansia e preoccupazione nell’ambiente della MotoGp per le condizioni di Fausto Gresini, ricoverato in ospedale a causa del Coronavirus. L’ex pilota e proprietario dell’omonimo team è in questo momento monitorato presso l’ospedale di Imola, dove i medici lo stanno tenendo sotto osservazione per via delle sue condizioni.

LEGGI ANCHE: MotoGp, Ezpeleta cancella i sogni della Honda

I motivi del ricovero

Fausto Gresini aveva scoperto la sua positività al Coronavirus prima di Natale, per poi essere ricoverato il 26 dicembre per via di un affaticamento progressivo che ha reso necessaria una terapia più mirata in ospedale. Lo stesso Fausto Gresini aveva donato insieme alla propria squadra un ventilatore polmonare al San Pier Damiano Hospital di Faenza, compiendo un gesto splendido degno di un gran signore.