Il Coronavirus ha imposto a numerosi Paesi del mondo di applicare numerose misure anti-contagio per evitare la diffusione della malattia, la più temuta è ovviamente il lockdown, con cui molte persone hanno dovuto fare i conti.

Una norma anti-Covid diventata protagonista della nuova pubblicità dell’app di incontri Bumble, che ha scelto Helena Bonham Carter come testimonial d’eccezione. L’attrice, che ha interpretato Bellatrix in Harry Potter e la principessa Margareth in The Crown, si è resa protagonista di uno spot davvero particolare, pronunciando nella pubblicità uno slogan particolare: “come affrontare il lockdown? Comprati un vibratore e una coperta pesante per sostituire gli abbracci“.

I consigli di Helena

Premio Oscar come miglior attrice non protagonista per ‘Il discorso del re’, Helena Bonham Carter ha poi proseguito il suo spot, dando un ulteriore consiglio ai futuri followers dell’app di incontri Bumble: “quando il mondo impazzisce, quando sei sotto shock per qualsiasi motivo, è il momento di non fare nulla. Non muoverti. Dimentica i progressi e vivi. Poniti l’obiettivo. Prendi un tè pomeridiano, ma niente di più ambizioso di quello“.