Il bollettino aggiornato sull’emergenza Coronavirus in Italia regala numeri in decrescita anche nella giornata di oggi, sono infatti 14.842 nuovi casi su 149.232 tamponi effettuati. E’ risultato positivo dunque il 9,9%, una percentuale inferiore del 2,4% rispetto a ieri. Il numero delle vittime nelle ultime 24 ore è di 634, mentre sono 25.497 le persone guarite o dimesse. Una pessima notizia è quella che riguarda la mortalità in Italia, che supera ogni record del mondo: nel nostro Paese infatti sono 1.013 i decessi per ogni milione di abitanti. La Regione con più casi è il Veneto con 3.145, seguita da Lombardia ed Emilia-Romagna.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

1.757.394 casi totali



61.640 morti

958.629 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 737.525 e sono così suddivisi: