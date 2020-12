L’emergenza Coronavirus continua a regredire in Italia, i numeri aggiornati del bollettino migliorano di giorno in giorno grazie alle misure assunte dal Governo in questo mese. Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi sono 20.709, i deceduti 684 e le persone guarite ben 38.740. I tamponi effettuati ammontano a 207.143, dunque è risultato positivo il 9,99% dei test svolti, una percentuale molto inferiore rispetto a ieri. La Regione con più casi è la Lombardia con 3.425, seguita da Veneto e Campania.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

1.641.610 casi totali



57.045 morti

823.335 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 761.230 , così suddivisi: