Risalgono leggermente in Italia i nuovi casi di Coronavirus, in base all’ultimo bollettino aggiornato del Ministero della Salute sono 18.236 nelle ultime 24 ore su 185.320 tamponi effettuati. E’ risultato positivo dunque il 9,84% dei test svolti, un dato leggermente superiore rispetto a ieri. I morti sono 683, mentre sono 27.913 le persone guarite o dimesse. Brutte notizie per quanto riguarda l’Italia, che ha infatti superato il Perù relativamente al tasso di mortalità da Coronavirus. La Regione con il numero più alto di casi è il Veneto con 4.402, seguito da Lombardia ed Emilia-Romagna.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

1.906.377 casi totali



67.220 morti

1.203.814 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 635.343, così suddivisi: