Sono 12.030 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 103.584 tamponi effettuati, un numero che non si registrava dallo scorso 19 ottobre. E’ risultato positivo dunque l’11,61% dei test svolti, una percentuale in linea con quella di ieri. I morti sono 491, mentre sono 22.456 le persone guarite o dimesse nel corso dell’ultima giornata. La Regione con il più alto incremento di nuovi casi è il Veneto con 2.829, seguito da Emilia-Romagna e Lazio rispettivamente con 1.574 e 1.315 nuovi casi.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

1.855.737 casi totali



65.011 morti

1.115.617 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 675.109