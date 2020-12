Il Coronavirus ha messo in ginocchio il mondo intero, cambiando radicalmente le abitudini di vita dell’umanità.

Zero abbracci, niente baci e un’esistenza condizionata da una pandemia che ha raggiunto ogni angolo del pianeta. Il futuro però potrebbe riservare sorprese alquanto negative per l’uomo, a rivelarlo è l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha spiegato come potrebbero arrivare nei prossimi anni pandemie peggiori del Coronavirus.

LEGGI ANCHE: Nuovo Dpcm, le anticipazioni su palestre, piscine e teatri

Il tremendo avvertimento dell’Oms

L’avvertimento è arrivato direttamente da Michael Ryan, capo delle emergenze dell’Oms, intervenuto in un briefing convocato a un anno di distanza dalla notizia della diffusione del nuovo virus in Cina: “questo è un campanello d’allarme, la pandemia di Coronavirus è stata molto grave. Si è diffusa in tutto il mondo in modo estremamente rapido e ha colpito ogni angolo di questo pianeta, ma non è necessariamente la più grande. Nonostante il virus sia facilmente trasmissibile e uccida le persone, il suo attuale tasso di mortalità è ragionevolmente basso rispetto ad altre malattie emergenti. Dobbiamo prepararci per qualcosa che potrebbe essere ancora più grave in futuro“.