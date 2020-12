E’ arrivato il momento tanto atteso, quello del nuovo Dpcm che tutti aspettavano con ansia. Il premier Conte annuncia in conferenza stampa le misure anti-Coronavirus per il prossimo mese, che varranno dunque anche per le festività natalizie. Tanti gli scontri tra Governo e Regioni prima di questo Decreto che, già prima di entrare in vigore, è stato molto criticato dai governatori e dall’opposizione. Il presidente del Consiglio e i suoi ministri però sono andati avanti per la propria strada, mantenendo una linea dura anche per Natale e Capodanno.

La conferenza stampa di Conte

“Stiamo evitando un lockdown generalizzato, che sarebbe stato penalizzante. I risultati ci confortano, ma un aspetto non ci permette di abbassare la guardia: le festività natalizie. Se le affrontassimo con le misure delle Regioni gialle, aumenterebbero i contagi.

Le restrizioni più dure andranno dal 21 dicembre al 6 gennaio: