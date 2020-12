Le condizioni di Marc Marquez continuano a preoccupare la Honda e i suoi tifosi, il pilota spagnolo continua a fare i conti con l’omero del braccio destro, operato per la terza volta lo scorso 3 dicembre.

I medici dell’ospedale Ruber Internacional di Madrid hanno posizionato una nuova placca, mettendo successivamente in atto un innesto osseo dalla cresta iliaca per sbloccare la pseudoartrosi creatasi dopo i primi due interventi. Come se non bastasse, un’infezione sopraggiunta prima della terza operazione ha obbligato Marquez a una cura antibiotica specifica, con conseguente prolungamento della degenza ospedaliera.

Condizioni Marc Marquez, lo spagnolo ancora in ospedale

Le condizioni di Marc Marquez sono al momento top secret, ma dalla Spagna sono arrivate alcune importanti indiscrezioni. Secondo il sito motosan.es, pare che lo spagnolo sia ancora ricoverato presso il Ruber Internacional di Madrid, dove prosegue la cura antibiotica per superare l’infezione che lo ha colpito all’omero. Una situazione davvero complicata per Marc Marquez, che rischia davvero di saltare interamente anche il Mondiale 2021 di MotoGp, che scatterà il prossimo mese di marzo.