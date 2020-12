Il Milan aspetta Zlatan Ibrahimovic, lo svedese scalpita per tornare in campo dopo l’infortunio subito nel match contro il Napoli, una lesione al bicipite femorale che sta per essere assorbita.

Le condizioni di Ibra sono buone, la visita di controllo svolta nella giornata di lunedì ha dato esito positivo, dunque l’attaccante di Malmoe dovrebbe rientrare al centro dell’attacco rossonero già nel match con il Parma. Un’ottima notizia per il Milan e per Stefano Pioli, che hanno comunque dimostrato di poter fare a meno di Ibrahimovic, vincendo tutte le partite senza di lui, tranne il pari con il Lille di Europa League.

Condizioni Ibrahimovic, il piano di rientro

Dopo aver saltato due partite di campionato e due di Europa League, Ibrahimovic salterà anche quella di giovedì contro lo Sparta Praga, gara ininfluente dal momento che i rossoneri sono già qualificati ai sedicesimi. Dopodiché, lo svedese tornerà al centro dell’attacco del Milan per la sfida con il Parma, posticipo dell’11ª giornata di campionato. Un rientro importantissimo per Pioli, che potrà dunque contare sul capocannoniere del campionato, autore di dieci gol in questo primo scorcio di stagione.