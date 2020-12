Ansia e preoccupazione per le condizioni di Sir Frank Williams, il fondatore dell’omonima scuderia di Formula 1 è ricoverato in ospedale in condizioni stabili, ma non se ne conosce il motivo. A renderlo noto è stata la famiglia del 78enne, diramando una nota e sottolineando che “le condizioni mediche sono una questione privata e quindi la famiglia non rilascerà ulteriori dettagli in questo momento“. Sir Frank è l’artefice della nascita della Williams, uno dei team più vincenti della storia della Formula 1 con 9 titoli costruttori e 7 piloti tra il 1980 e il 1997.

L’addio alla Formula 1

Sir Frank Williams è rimasto nel Consiglio di Amministrazione della scuderia fino al 2012, mentre la figlia Claire ha ricoperto il ruolo di team principal fino allo scorso settembre, quando il team è stato venduto al gruppo di investimento statunitense Dorilton Capital. In occasione dell’ultimo GP di Abu Dhabi, vinto da Max Verstappen davanti a Bottas e Hamilton, George Russell ha ricordato la famiglia Williams omaggiandola con un casco celebrativo in onore di Sir Frank e della figlia Claire.