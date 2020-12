Sono ore di ansia e preoccupazione in MotoGp per via delle condizioni di Fausto Gresini, ricoverato a causa della sua positività al Coronavirus riscontrata prima di Natale.

Il team principal dell’omonimo team prima ha trascorso qualche giorno a casa, per poi essere trasferito presso il nosocomio di Imola per essere controllato direttamente dai medici. Oggi è arrivata la notizia del trasferimento di Gresini in un reparto più attrezzato presso l’Ospedale Maggiore di Bologna, come rivelato dalla squadra sui social.

Il comunicato

Questa la nota pubblicata dal Team Gresini Racing sulle condizioni di Fausto Gresini: “a seguito della positività al covid-19 riscontrata poco prima della pausa natalizia, Fausto Gresini, dopo un primo periodo in isolamento nella sua abitazione, è stato ricoverato in data 27 dicembre presso l’ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola. In data odierna il Team Principal della Gresini Racing è stato trasportato presso l’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna, in un reparto più attrezzato per le cure dedicate al COVID-19. Al momento le condizioni di Fausto sono continuamente monitorate. Seguiranno ulteriori aggiornamenti“.