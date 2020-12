Se l’è vista brutta un cacciatore di Arezzo, che ha rischiato di morire per colpa di un cinghiale. Durante una battuta di caccia, l’uomo si è trovato di fronte l’animale e ha indietreggiato repentinamente, rotolando giù in un burrone per una ventina di metri. E’ successo in una zona boscosa del Comune di Cavriglia, in provincia di Arezzo, a causa delle condizioni del terreno che hanno giocato un brutto scherzo all’uomo di 38 anni.

L’arrivo dei soccorsi

I compagni di caccia, che hanno assistito all’incidente, si sono attivati per chiamare i soccorsi: un’ambulanza è arrivata dopo qualche minuto, ma è stato anche allertato l’elicottero Pegaso della Regione. Il cacciatore 38enne è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale della Gruccia a Montevarchi, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.