Fabio Aru è un nuovo corridore del Team Qhubeka ASSOS, l’annuncio è arrivato nella giornata di oggi, aprendo per il sardo le porta di una nuova avventura dopo le ultime deludenti stagioni con l’UAE Team Emirates.

Il Cavaliere dei Quattro Mori sarà al fianco di Giacomo Nizzolo e Domenico Pozzovivo, dal momento che questa nuova squadra prenderà il posto della NTT. Un’opportunità da non perdere per Fabio Aru, che si è detto esaltato per questa nuova avventura: “sono assolutamente felice di entrare a far parte del Team Qhubeka ASSOS, sono molto grato a Douglas Ryder che mi ha accolto nella sua squadra. Quando è nata la possibilità di firmare e poi, dopo aver parlato con Douglas e altri membri del team, ho sentito immediatamente che questo era un ambiente di cui volevo far parte“.

Aru al Team Qhubeka Assos: la felicità del sardo

Un’occasione da non fallire per Fabio Aru, che avrà l’obiettivo di riscattare gli ultimi deludenti anni con l’UAE Team Emirates: “negli ultimi anni non ho ottenuto i risultati che speravo e in questa nuova avventura troverò sicuramente gli stimoli giusti per tornare ad essere competitivo, poiché so di essere capace di arrivare a nuovi successi. Il Team Qhubeka Assos è perfetto per raggiungere questi obiettivi e sono molto grato per l’opportunità che mi hanno dato”.

Aru al Team Qhubeka Assos: le parole del team principal