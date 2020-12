Il giorno tanto atteso è arrivato, oggi è il cosiddetto Vax Day, quello in cui inizia la campagna di vaccinazione anti-Coronavirus in Italia.

Le prime 9.750 dosi sono arrivate nella serata di ieri allo Spallanzani di Roma, per poi essere smistate in alcune città d’Italia. Presso l’istituto capitolino è stata effettuata la prima storica vaccinazione, l’ha ricevuta Claudia Alivernini, prima vaccinata in Italia contro il Covid. Stamattina, intorno alle 8, è stata eseguita la vaccinazione per l’infermiera romana di 29 anni, di stanza proprio all’istituto Spallanzani di Roma.

Lo smistamento

Una parte delle 9.750 dosi arrivate in Italia sono state poi smistate in varie città, una parte con cinque aerei di Aeronautica ed Esercito, un’altra parte via terra con 60 autoveicoli e circa 250 militari. In Lombardia, la vaccinazione verrà effettuata su due lavoratrici dell’ospedale Niguarda di Milano e su Annalisa Malara, l’anestesista che il 21 febbraio scorso ha individuato il ‘paziente uno’, Mattia, all’ospedale di Codogno. A Napoli infine la prima vaccinata sarà Filomena Ricciardi, medico del pronto soccorso del Cardarelli.