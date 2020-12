Serata dolce per le italiane in Champions League, con la Juventus che passeggia su una Dinamo Kiev troppo debole e la Lazio che strappa un pareggio in casa del Borussia Dortmund.

Se il risultato dell’Allianz Stadium segue i pronostici della vigilia, tutt’altra cosa si può dire per i biancocelesti, che sfruttano l’assenza di Haaland tra i gialloneri e si portano a casa un punto importante in ottica qualificazione. Basterà non perdere all’Olimpico contro il Brugge per brindare agli ottavi, ma la squadra di Inzaghi dovrà stare bene attenta a non sottovalutare i propri avversari, già capaci all’andata di mettere alle corde i biancocelesti. Ci pensa ancora una volta Ciro Immobile questa sera a togliere le castagne dal fuoco, realizzando con freddezza un calcio di rigore, utile ad agguantare il pari dopo il gol nel primo tempo di Guerreiro. Una Lazio bella e pimpante quella vista in Germania, che dovrà ripetere questa prestazione per evitare di fallire un accesso agli ottavi al momento più che meritato.

Juventus-Dinamo Kiev 3-0

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Juventus, che annienta la Dinamo Kiev all’Allianz Stadium e tiene vive le speranze di chiudere il proprio girone al primo posto. Servirà battere il Barcellona al Camp Nou, un’impresa non facile, ma sicuramente i bianconeri ci proveranno contando sul fenomeno Ronaldo. Grazie all’acuto di questa sera, il portoghese taglia il traguardo dei 750 gol in carriera, portandosi a undici reti dal mito di Pelé. Un numero impressionante per CR7, deciso a non fermarsi più insieme a questa Juve che sembra aver trovato la strada giusta. Morata non smette di segnare, mentre Chiesa ha messo da parte la timidezza per liberare tutte le proprie qualità. Pirlo può davvero sorridere, la sua Juve sta finalmente crescendo.