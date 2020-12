La Bobo Tv su Twitch è diventato ormai una vera e propria trasmissione televisiva, seguita da migliaia di persone per ascoltare parlare di calcio Vieri, Cassano, Adani e Ventola.

Il più scatenato è sempre l’ex attaccante barese, apparso nell’ultima puntata piuttosto critico con l’Inter: “è una grande squadra, anche con lo Spezia ha fatto una partita oscena. Se a fine stagione continua a giocare così e vince lo scudetto, io sarò il primo a dire ‘L’Inter ha giocato di merda e ha vinto lo scudetto. E allora? Che significa?’. L’altro giorno sentivo Bielsa dopo il 6-2, voglio avere quell’idea di attaccare lo United, avere una filosofia, essere una squadra d’attacco. Sono nato così e voglio andare avanti così. Inter-Spezia? Ho cambiato canale, una roba oscena. L’errore di Provedel? Non so come sarebbe finita”.

Capitolo Milan

Antonio Cassano ha poi parlato del Milan capolista, sottolineando come difficilmente i rossoneri riusciranno a lottare per lo scudetto: “il Milan ieri ha vinto contro il Sassuolo, ma tra Genoa e Parma ha perso quattro punti. Con Ibrahimovic è un’altra cosa, Zlatan ha dato l’80% a tutti i ragazzi sotto tutti i punti di vista. Ha fatto migliorare Calhanoglu, Calabria, Theo Hernandez etc… Stanno facendo bene, ma alla lunga Inter e Juve arriveranno davanti