Casertana-Viterbese continua a far discutere, soprattutto dopo gli ultimi risvolti emersi nella mattinata di oggi.

Secondo quanto riferito dalla società campana sui propri canali social, due dei nove giocatori scesi in campo ieri sono risultati positivi al tampone, andandosi ad aggiungere ai 15 già costretti dal Coronavirus a stare in quarantena. Una notizia che acuisce ancora di più il rammarico della Casertana, che aveva chiesto a gran voce il rinvio della gara, negato sia dalla Viterbese che dalla Lega, nonostante la società campana avesse a disposizione solo nove giocatori.

Il comunicato della Casertana

Oggi, la Casertana ha diramato un comunicato con il quale ha reso note le positività di altri due giocatori, scesi ieri in campo nel match perso 0-3 contro la Viterbese: ‘La Casertana FC comunica che due dei tre calciatori rossoblu sottoposti ad urgente tampone dall’ASL di Caserta nell’immediato pre-partita del match con la Viterbese, a causa dell’evidente stato febbrile, sono risultati positivi al Covid-19. Una notizia che non fa altro che aumentare amarezza e sgomento per la gestione non condivisibile da parte degli organi preposti dell’emergenza vissuta dal nostro club nell’ultima settimana. In campo con due calciatori positivi, nonostante la Casertana FC avesse chiesto almeno il posticipo dell’orario di inizio della gara in attesa di conoscere l’esito dei tamponi, la partita di ieri ha rappresentato e rappresenta un pericolo per i calciatori in questione, i propri compagni di squadra e gli stessi avversari. Restiamo increduli di fronte a ciò, con la speranza che ora altri abbiano il buongusto di non spendere più parole inutili‘.