Il Capodanno a Wuhan è già arrivato, lì dove il Coronavirus ha avuto inizio, la malattia sembra ormai un lontano ricordo. Persone in strada a festeggiare, con i cellulari in mano per immortalare lo scoccare della mezzanotte, che segna l’arrivo di un 2021 carico di aspettative. Mentre il mondo però è in lockdown a causa del Covid-19, la situazione a Wuhan è completamente differente, con una folla immensa riversatasi in strada a festeggiare. Ecco il video: