Il mercato di gennaio del Napoli sarà molto diverso rispetto a quello di dodici mesi fa, quando il club azzurro investì 90 milioni di euro per acquistare ben cinque giocatori.

Quest’anno la priorità sarà quella di sfoltire la rosa, in primis il reparto offensivo dove Arek Milik e Fernando Llorente rappresentano due esuberi da cedere. Per quanto riguarda il polacco, la cessione è complicata al momento perché il Napoli chiede 15 milioni nonostante il giocatore sia in scadenza di contratto a giugno. Inoltre, Milik chiede un ingaggio da top player e questo ha finora scoraggiato le pretendenti.

Juventus su Llorente

Se per Milik la situazione è complicata, più semplice potrebbe essere quella relativa a Fernando Llorente. Lo spagnolo è ai margini della rosa così come il compagno polacco, su di lui potrebbe avventarsi la Juventus per quello che sarebbe un gradito ritorno. I bianconeri hanno avviato i contatti con l’agente di Llorente e, nei prossimi giorni, potrebbero rivolgersi al Napoli per riportare in bianconero il centravanti spagnolo.