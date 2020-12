L’Atalanta ha ormai piazzato il primo colpo del calciomercato di gennaio, il club nerazzurro ha messo le mani su Joakim Maehle, esterno classe ’97 di proprietà del Genk.

La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo, le due società nei prossimi giorni firmeranno i contratti, chiudendo di fatto l’operazione. L’Atalanta sborserà 10 milioni di euro più bonus alla squadra belga per avere Maehle, che il 27 dicembre giocherà la sua ultima gara con il Genk prima di salutare tutti e volare a Bergamo.

Capitolo Gomez

Se Joakim Maehle è il primo colpo in entrata, il Papu Gomez dovrebbe essere con ogni probabilità la prima cessione dell’Atalanta nel prossimo mercato di gennaio. Difficilmente l’argentino resterà in maglia nerazzurra, soprattutto dopo la decisione di lasciarlo fuori dal match con la Roma per scelta tecnica. Il Milan ha mosso i primi passi, ma difficilmente sborserà dieci milioni di euro per acquistare Gomez, soprattutto dopo la situazione che si è venuta a creare in casa Atalanta. Più defilate invece Inter e Torino, che aspettano novità per capire come muoversi.