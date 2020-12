Davvero brutta la caduta occorsa ad un corridore colombiano, protagonista di un episodio di cui avrebbe fatto volentieri a meno. Lui è Edison Muñoz, ciclista colombiano, riuscito a cadere proprio sulla linea del traguardo nel tentativo di festeggiare una vittoria. E’ avvenuto tutto alla fine della seconda tappa del Clásico RCN 2020, quando Edison Muñoz si è sbilanciato alzando le mani dal manubrio per esultare in virtù della vittoria. Il risultato è stata una brutta figura a livello planetario, di cui avrebbe fatto volentieri a meno.

🇨🇴Edisón Muñoz of @OrgullPaisa wins stage 2 of Clásico RCN 2020 and crashes solo while celebrating on the finish line #ClasicoRCN (📺@WinSportsTV) pic.twitter.com/wbX9NiUmxN

— World Cycling Stats (@wcsbike) November 30, 2020