Traffico paralizzato a Milano per colpa di Flavio Briatore, l’imprenditore italiano infatti ha pensato bene di parcheggiare la sua Rolls Royce a Milano quasi a ridosso dei binari del tram, ostruendo il passaggio. La macchina di lusso del proprietario del Billionaire ha bloccato la circolazione per ben cinque minuti, facendo incolonnare non solo il tram ma anche altre macchine, con gli automobilisti impazziti per l’accaduto.

Insulti e parolacce

Trascorsi cinque minuti abbondanti, Flavio Briatore si è accorto del danno causato ed è tornato immediatamente alla sua Rolls Royce, spostandola e beccandosi gli insulti della folla, accorsa numerosa per vedere cosa stesse succedendo. L’episodio è stato filmato da un passante alle 17:45, in via Carducci-angolo corso Magenta: sul posto si era già presentato un mezzo di intervento dell’ATM, prima che Briatore spostasse la sua Rolls Royce e consentisse così la ripresa della circolazione.

