Valentino Rossi si prepara ad un nuovo capitolo della sua carriera, il Dottore infatti nel 2021 correrà con il Team Petronas, lasciando il posto in Yamaha a Fabio Quartararo. Un vero e proprio scambio di moto quello tra il francese e il Dottore, con quest’ultimo che si ritroverà come compagno di squadra Franco Morbidelli, cresciuto al Ranch del pesarese.

Se i tifosi di Valentino Rossi sono entusiasti per questo nuovo anno nel Mondiale, la stessa cosa non si può dire di Flavio Briatore, che si è rivolto in maniera dura nei confronti di Briatore: “gli consiglio di smetterla, perché vogliamo ricordarlo come un grande campione. Basta, non puoi più rimanere lì se non hai neanche un mezzo competitivo. Ad un certo punto l’età conta. Lui è un grande, ha vinto tutto, ma arriva il momento che non puoi più continuare, perché ci sono gli anni che passano e non c’è più la motivazione di prima”.

Il paragone con Ibrahimovic

A Flavio Briatore poi è stato prospettato un parallelismo tra Valentino Rossi e Zlatan Ibrahimovic, che continuano a rimanere al top dei propri rispettivi sport nonostante l’età avanzata: “il caso di Ibrahimovic è particolare, perché fa una vita completamente dedita allo sport senza sgarrare mai. Ma un conto è prendersi un calcio nelle caviglia, un altro è andare a 300 km/h, sbagliare una curva e avere un incidente. Un conto è fare il calciatore, un altro è andare i moto. A quell’età cambiano i riflessi e cambia tutto“.