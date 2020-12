L’Inter non muore mai, vince in casa del Borussia Monchengladbach e si rilancia in classifica, sognando addirittura la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Un successo pazzesco quello ottenuto in Germania, al termine di una partita dominata che i nerazzurri rischiano di buttare via nel finale, dopo essere andati in vantaggio di ben due gol. Finisce 2-3 per la squadra di Conte, grazie ad un Lukaku formato maxi, autore di una doppietta che va ad aggiungersi all’acuto di Darmian. Non basta ai tedeschi la doppietta di Plea, che trova anche la tripletta nel finale prima che l’arbitro annulli tutto per fuorigioco di Embolo.

Tre punti d’oro per l’Inter, che potrebbero però non bastare per superare il turno, dal momento che nell’ultima giornata c’è lo scontro diretto tra Real Madrid-Borussia Monchengladbach, che potrebbero accedere a braccetto agli ottavi con un pareggio. Tutto ciò se l’Inter dovesse battere lo Shakhtar perché, nel caso in cui gli ucraini riuscissero a non perdere, a quel punto passerebbero loro in caso di pareggio tra spagnoli e tedeschi. Novanta minuti di fuoco dunque dove tutto può ancora succedere, è la magia della Champions, una competizione che non smette mai di stupire.