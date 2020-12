Un episodio davvero singolare si è verificato durante il match tra Athletic Bilbao e Huesca, conclusosi con il punteggio di 2-0 a favore dei padroni di casa. Nel corso del secondo tempo, precisamente al minuto numero 52, Jorge Pulido è stato beccato con un cellulare in mano. Sorpresa e incredulità da parte dell’arbitro e degli altri giocatori in campo, ignari di come quel telefono possa essere finito nelle mani del difensore dell’Huesca durante una partita ufficiale della Liga. Non è ben chiaro se il cellulare sia stato portato in campo da Pulido oppure se lo abbia trovato sul terreno di gioco, ciò che è certo è che questa situazione non ha portato fortuna al giocatore ospite, espulso poi nel finale.

Il match ha visto alla fine trionfare l’Athletic Bilbao, riuscito a portare a casa i tre punti con il punteggio di 2-0. Un match bloccato fino a cinque minuti dalla fine, quando l’attaccante bosniaco Kodro ha trasformato un calcio di rigore per fallo di Pulido, espulso per doppia ammonizione. Nei minuti di recupero poi è arrivato anche il raddoppio del difensore centrale Unai Nunez, abile a realizzare il 2-0 di testa su cross di Jon Morcillo.

🚨 GOL | The referee of the Athletic Bilbao and Wesca match alerted defender Jorge Boledo after spotting him carrying a mobile phone with him during the course of the match.

Have you seen such an incident before? 😅 pic.twitter.com/ZEOFiEpnJ0

— Niccolò Makavelli (@ESSELKOBINA39) December 18, 2020