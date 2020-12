Benedetto XVI non parla più, il Papa emerito non riesce più a esprimersi in maniera comprensibile, a rivelarlo è il cardinale Mario Grech, che ha incontrato Ratzinger lo scorso sabato al termine del concistoro.

Una situazione difficile che non ha comunque tolto la serenità a Benedetto XVI, come da lui sottolineato davanti a Papa Francesco e agli altri cardinali: “il Signore mi ha tolto la parola per farmi apprezzare il silenzio”. Parole cariche di significato che confermano la profondità d’animo del Papa emerito, che resta comunque un punto di riferimento per l’intera Chiesa Cattolica per quanto ha rappresentato e continua a rappresentare.

Papa Benedetto XVI non parla più

Nonostante Papa Benedetto XVI non riesca più a esprimersi, il cardinale Mario Grech ha sottolineato come resti un uomo lucido e sicuro di sé: “è stato un momento di gioia ritrovarmi con Papa Benedetto, che ha creduto in me e mi ha creato vescovo nel 2006. Vedere questo Pastore, quest’uomo, con gli anni che pesano, ma allo stesso tempo lucido e sorridente e con la voglia di comunicare l’esperienza che lui sta facendo dello Spirito, ci ha incoraggiato molto”.