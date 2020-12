La situazione in casa Barcellona è davvero complicata, sia dal punto di vista sportivo che economico. All’interno della squadra infatti i dissapori non mancano, Lionel Messi non è più a suo agio come in passato e la qualità si è abbassata notevolmente. Sotto il profilo finanziario, la questione è ancora peggiore, soprattutto considerando le parole di Carles Tusquets, presidente ad interim del Barcellona che ha fatto il punto sulla questione.

Niente stipendi e addio Messi

Il presidente della Junta Gestora del Barcellona non si è nascosto ai microfoni di RAC1, rivelando come i giocatori non riceveranno stipendio il prossimo mese: “a gennaio i calciatori non riceveranno lo stipendio, abbiamo posticipato questa spesa così come i bonus legati ai titoli vinti dalla squadra. Così facendo abbiamo spalmato 170 milioni di euro nelle prossime quattro stagioni. La situazione economica del club si poteva gestire meglio, a livello finanziario, per esempio, io quest’estate avrei venduto Messi. Questa però è una valutazione che spetterà allo staff tecnico e io non mi occupo di ciò. Dico solo che economicamente sarebbe stata una soluzione auspicabile, LaLiga ci sta mettendo dei paletti salariali e la vendita di Leo avrebbe sicuramente aiutato“.

“Il ritorno di Neymar? Solo se venisse gratis”

Non è manca poi una battuta di Carles Tusquets, presidente della Junta Gestora del Barcellona, sul possibile ritorno di Neymar Jr in blaugrana: “Neymar vuole tornare a giocare con Messi? Se venisse gratis ci potremmo pensare, ma se prima non vendiamo non abbiamo soldi per comprare. In questo momento sarebbe infattibile, a meno che il prossimo presidente del Barcellona non abbia pronto un miracolo“.