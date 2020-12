Barcellona-Juventus si sblocca dopo poco più di 10 minuti grazie a Cristiano Ronaldo, che realizza un calcio di rigore concesso molto generosamente dal direttore di gara. Un penalty inesistente quello fischiato per fallo di Araujo su CR7, che va giù dopo un contatto con la spalla con l’avversario. Immediato il fischio e niente controllo al VAR, che avrebbe forse fatto ravvedere l’arbitro. Dagli undici metri Ronaldo poi non sbaglia, segnando il 751° gol in carriera, il primo in Champions contro Messi.