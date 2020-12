L’avventura di Diego Costa con la maglia dell’Atletico Madrid è giunta a conclusione, il club spagnolo infatti ha annunciato la rescissione contrattuale con il proprio attaccante, che adesso è libero di trovarsi un’altra sistemazione. Dopo 215 partite e 83 gol con la maglia dei ‘Colchoneros‘, Diego Costa ha chiesto e ottenuto di anticipare l’addio, come ufficializzato dall’Atletico Madrid con un comunicato apparso sul proprio sito.

La nota dell’Atletico Madrid

Il club spagnolo ha annunciato la rescissione del contratto di Diego Costa con una nota apparsa sul proprio sito: “Atlético de Madrid e Diego Costa hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto dell’attaccante, che si sarebbe concluso il 30 giugno 2021. Il giocatore spagnolo-brasiliano ha chiesto al club il suo licenziamento per motivi personali pochi giorni fa e ha firmato questo martedì la risoluzione del contratto. Il club lo ringrazia per la sua dedizione in questi anni e gli augura buona fortuna per la prossima fase della sua carriera professionale“.