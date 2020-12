Attimi di tensione durante l’intervallo di Atalanta-Midtjylland, una lite furiosa infatti si è scatenata tra Gian Piero Gasperini e il Papu Gomez, che ha spinto l’allenatore nerazzurro a sostituire il proprio capitano con Josip Ilicic prima del rientro in campo.

Attimi di tensione scaturiti dalle difficoltà della Dea di ribaltare il punteggio contro i danesi, passati in vantaggio nel primo tempo prima di essere riacciuffati nella ripresa da un colpo di testa di Romero. L’Atalanta è comunque rimasta al secondo posto del proprio girone, basterà non perdere ad Amsterdam per passare agli ottavi, ma c’è una frattura da ricucire.

Atalanta-Midtjylland: il motivo della lite tra Gasperini e Gomez

La lite tra Gasperini e Gomez durante l’intervallo di Atalanta-Midtjylland è scaturita da un no secco rivolto dall’argentino al proprio allenatore, riguardo un cambiamento di posizione in campo. Il capitano ha rifiutato la richiesta di Gasperini di non accentrarsi e rimanere a destra, un diniego che ha spinto l’allenatore a sostituirlo con Ilicic. Nel post gara poi, il Gasp ha parlato dell’episodio, gettando acqua sul fuoco: “non ero contento della sua prestazione“, chiudendo così la questione.