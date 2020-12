Zlatan Ibrahimovic non si ferma e continua a lavorare, allenandosi anche sotto la neve per recuperare dal problema muscolare accusato a Napoli. L’attaccante svedese è quasi pronto, ma Stefano Pioli ha deciso di non rischiarlo nel match che il Milan giocherà questa sera contro la Sampdoria, preferendo tenerlo a riposo in vista dei prossimi impegni. Ibra però di stare fermo non ha intenzione e, anche sotto la neve, corre e si allena in pantaloncini e a maniche corte, postando il video sui social. “Provate a fermarmi” la didascalia a corredo del video, ma probabilmente nessuno avrà intenzione di farlo.

Esigente con i compagni

La caratteristica di Ibrahimovic è quella di essere esigente con i propri compagni, un po’ come Jordan in ‘The Last Dance‘, un paragone che lo stesso svedese ha fatto: “chi ha giocato con me. Quando ho lasciato una squadra ho sentito tanti fare interviste così, ‘eh con lui non è facile, ti attacca’. Quando è uscito Last Dance ho detto: ecco, esempio perfetto. E’ una mentalità vincente, di chi fa tutto per vincere. Non dico che sono come Michael Jordan, parlo del modo di lavorare, di fare cose per vincere. E’ una mentalità differente. Non dico che vado in giro a baciare tutti, no, ma metto tanta pressione. Chiedo tanto? Sì. Accetto un pallone sbagliato? No, non lo accetto, perché quando siamo a questo livello siamo tutti qui per fare una prestazione. Poi quando giochi nel Milan si chiede tanto perché qua devi vincere. E’ normale. E nel mio mondo faccio tutto per vincere. Poi quando sbagli è normale… Nel mondo funziona così. Quando fai un passaggio fatto bene, per me è normale; perché se non lo facessi bene non dovresti nemmeno essere qua“.