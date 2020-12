Sono davvero inquietanti e sorprendenti le rivelazioni di Haim Eshed, ex capo della direzione spaziale del ministero della Difesa israeliano, secondo cui gli alieni esistono e sono da tempo in contatto con l’umanità. Dichiarazioni fortissime, rilasciate al quotidiano Yediot Aharonot e tradotte in inglese dal Jerusalem Post: “gli oggetti volanti non identificati hanno chiesto di non rendere pubblico che sono qui, l’umanità non è ancora pronta. Gli alieni, come noi, sono curiosi dell’umanità e stanno cercando di capire l’universo. Civiltà extraterrestri sono in contatto da anni con i governi di Israele e degli Stati Uniti“.

Trump sa tutto

Stando alle rivelazioni di Haim Eshed, esisterebbe una federazione galattica, all’interno della quale coopererebbero gli alieni e gli umani sulla base di accordi firmati dalle diverse specie: “c’è una base sotterranea nelle profondità di Marte, dove sono attualmente presenti astronauti americani ed extraterrestri. Ci sono accordi tra il Governo degli Stati Uniti e gli alieni, di cui Donald Trump ne è a conoscenza”. Quest’ultimo vorrebbe rendere noto a tutti gli accordi che gli umani hanno con gli alieni, ma la Federazione Galattica lo ha bloccato: “hanno chiesto di aspettare che l’umanità si sviluppi – ha concluso Eshed – così da raggiungere uno stadio in cui possa capire, in generale, cosa sono lo spazio e le astronavi”.

Il commento della NASA

La NASA ha voluto commentare le rivelazioni di Eshed, facendo parlare un proprio portavoce: “anche se dobbiamo ancora trovare segni di vita extraterrestre, la NASA sta esplorando il sistema solare e quello che c’è oltre, per aiutarci a rispondere a domande fondamentali, incluso se siamo soli nell’universo“.