Il rapporto tra l’Alfa Romeo Racing e la Ferrari potrebbe interrompersi alla fine del 2021, ossia alla scadenza dell’attuale contratto di partnership. E’ una possibilità che non è stata esclusa da Frederic Vasseur, team principal della scuderia di Hinwil, che ha sottolineato come al momento la situazione si ancora in divenire.

Intervenuto ai microfoni del quotidiano svizzero Blick, l’ingegnere francese non è apparso convinto sulle strategie future della Ferrari: “quella su Resta è una domanda molto difficile. Posso rispondere dicendo che a volte ci sono cose strane nella vita. Siamo legati alla Ferrari fino alla fine del 2021, poi dobbiamo analizzare a fondo la situazione perché il prossimo contratto dovrebbe essere dal 2022 al 2026 con le nuove vetture. Non si può mai dire mai: non sappiamo se il prossimo contratto sarà con la Ferrari. È come un matrimonio: non c’è garanzia che rimarrai con la stessa donna per sempre”.

Disastro totale

Frederic Vasseur si è focalizzato sulle difficoltà palesate dalla Ferrari in questo 2020, sottolineando come nei prossimi mesi verrà presa una decisione su un eventuale futuro accordo: “in una partnership, bisogna sempre considerare che ci sono alti e bassi, quindi dobbiamo chiederci quale sia l’accordo migliore. Finora, però, la Ferrari è stata un partner solido. Purtroppo quest’anno deve essere stato un disastro totale per loro. E anche noi non possiamo essere soddisfatti dei nostri risultati, affidabilità a parte. Perlomeno rimarranno con noi il title sponsor Orlen e Robert Kubica, che ha fatto un ottimo lavoro“.