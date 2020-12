Si è sfiorata la tragedia a La Spezia, dove un albero di Natale è andato in fiamme distruggendo un intero appartamento. Secondo le prime indiscrezioni, pare che l’impianto di illuminazione sia andato in corto circuito, facendo divampare il fuoco che ha incenerito l’ultimo piano di una palazzina di Scalinata Quintino Sella nel quartiere del Prione, in centro a La Spezia.

Feriti due vigili del fuoco

Stando alle prime indiscrezioni, pare che le fiamme abbiano ferito due vigili del fuoco, trasportati successivamente all’ospedale Sant’Andrea della Spezia. Altre due persone sono rimaste intossicate, venendo poi accompagnate al centro della Croce Rossa. Per fortuna non si registrano altri feriti, ma per precauzione le famiglie della palazzina sono state sfollate per precauzione.