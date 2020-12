Ha fatto un’impresa, l’ha fatta ancora dopo quella compiuta ad Anfield. L’Atalanta vince anche all’Amsterdam Arena, piegando l’Ajax e staccando il pass per gli ottavi di Champions League per il secondo anno consecutivo.

Più forte delle voci, più forte dei litigi e delle presunte incomprensioni. La Dea stende gli olandese grazie al secondo gol stagionale in Europa di Luis Muriel e accompagna il Liverpool tra le migliori 16 squadre del vecchio continente, confermando la straordinaria crescita di questa squadra che, nonostante il passare dei mesi, continua a stupire.

Merito di Gasperini

Ha dovuto fare i conti con numerose voci in questa complicata vigilia, eppure Gian Piero Gasperini è riuscito a preparare al meglio la sfida contro l’Ajax, la più importante di questo primo scorcio di stagione. L’allenatore nerazzurro lo ha fatto al meglio, senza sbavature e tenendo unito il gruppo, nonostante quanto uscito sui giornali nelle ultime ore. Papu Gomez con la fascia di capitano in campo e il Gasp a dirigere la propria orchestra davanti alla panchina, compiendo un’impresa su cui dopo lo 0-5 contro il Liverpool nessuno ci avrebbe scommesso. Invece l’Atalanta è andata a prendersi la qualificazione lontano dal Gewiss Stadium, dove non ha mai vinto, centrando sei punti tra Anfield e Amsterdam Arena, due imprese storiche che resteranno impresse a lungo nella mente dei tifosi nerazzurri.