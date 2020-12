L’Atalanta vince ad Amsterdam e si qualifica per gli ottavi di Champions League, ottenendo questo risultato per il secondo anno consecutivo.

Un successo, quello contro l’Ajax, arrivato grazie al sigillo di Luis Muriel a cinque minuti dalla fine: una liberazione per i nerazzurri che tornano di prepotenza tra le miglior sedici squadre d’Europa. Una qualificazione arrivata nonostante le voci di una lite tra Gasperini e Gomez, messa da parte questa sera per centrare il primo obiettivo stagionale.

Le parole sulla lite

Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post gara per parlare della partita e della lite con Gomez: “al di là di quel che si scrive e si dice, io guardo poi la situazione del campo. Io mi sento libero di fare le mie scelte, con i giocatori. È un principio da cui non si può prescindere. Il valore del Papu è nella risposta di questa sera. Noi cerchiamo di dare più soddisfazioni possibili. La qualificazione? È una cosa straordinaria, anche superiore all’anno scorso, quando avevamo superato il turno. Quest’anno avevamo Liverpool e Ajax, abbiamo vinto tutte le partite in trasferta, facendo 11 punti. Dopo le prime tre gare in cui abbiamo fatto 0 punti, l’anno scorso, abbiamo preso le misure. Abbiamo vinto su tanti campi, la propensione di vincere in trasferta l’ha dimostrata anche in campo europeo“.