Mr. McMahon, Ric Flair, Shawn Michaels, Triple H, Kane e tante altre leggende: tutti a dare l’ultimo saluto a The Undertaker. ‘The Phenom’ lascia la WWE dopo 30 anni di straordinaria carriera.

Così si conclude Survivor Series, esattamente il pay-per-view in cui ‘The Deadman’ aveva debuttato nel 1990. Esplosione di gioia nel vederlo e di commozione da parte del pubblico del WWE ThunderDome che ha visto lo spettacolo delle Series svolte all’Amway Center di Orlando. Roman Reigns vince ancora. Un match stupendo fra il WWE Universal Champion e il WWE Champion Drew McIntyre. Per battere lo scozzese a Reigns servono diverse spear, altre manovre spettacolari e l’assist definitivo del cugino Jey Uso, che interviene al momento propizio e consegna la vittoria a “The Head of the Table”, che fa cedere il rivale per sottomissione.

Contro ogni pronostico, dopo il doppio conteggio fuori dal ring di Bianca Belair e Nia Jax, rimane Lana come unica sopravvissuta a portare il team Raw alla vittoria nel 5 contro 5 femminile. Sasha Banks è la Women’s Champion più dominante: la campionessa di SmackDown batte Asuka (Raw Women’s Champion) in una contesa rapidissima: è la prima vittoria schiacciante di Sasha Banks ai danni della giapponese. Dominante il team Raw nel 5 contro 5 maschile con il team SmackDown (5 eliminazioni a 0). Nelle altre sfide fra brand successi per Bobby Lashley (Raw) e gli Street Profits (SmackDown).

Qui sotto i risultati di tutti i match:

Co-brand Battle Royal – Kick Off Match

Vincitore: The Miz (Raw)

Traditional 5 vs 5 Men’s Elimination Match

Vincitori: Team Raw (AJ Styles, Sheamus, Riddle, Keith Lee e Braun Strowman) vs Team SmackDown (Jey Uso, Otis, King Corbin, Kevin Owens e Seth Rollins)

Tag Team Match

Vincitori: The Street Profits (SmackDown Tag Team Champions) vs The New Day (Raw Tag Team Champions)

United States Champion vs Intercontinental Champion Match

Vincitore: Bobby Lashley (Raw) vs Sami Zayn (SmackDown)

SmackDown Women’s Champion vs Raw Women’s Champion

Vincitrice: Sasha Banks (SmackDown) vs Asuka (Raw)

Traditional 5 vs 5 Women’s Elimination Match

Vincitrici: Team Raw (Lana, Nia Jax, Shayna Baszler, Lacey Evans e Peyton Royce) vs Team SmackDown (Bianca Belair, Liv Morgan, Ruby Riott, Natalya e Bayley)

Champion vs Champion Match

Vincitore: Roman Reigns (Universal Champion) vs Drew McIntyre (WWE Champion)