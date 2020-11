Se il colore è la caratteristica principale a cui ci ha abituati WUSHU, il brand che sta conquistando il mercato internazionale delle fashion sneaker, i toni dell’inverno 2020 ci portano verso la raffinatezza di una palette classica. I due modelli ‘Tiantan’ e ‘Master’, ispirati nell’iconografia e nelle silhouette, alle scarpe da arti marziali orientali, identificate dal simbolo RUYI, antichissimo segno orientale amuleto imperiale ed icona di saggezza spirituale, convergono verso un utilizzo all day long.

Nuances autunnali e lampi di luce, la sottolineatura del RUYI come in 3D. Sono queste le caratteristiche dei best seller della collezione invernale che vanno dalle tinte unite come total white e total black ai mix colore tra, verde e grigio, toni dei blue, malva e bordeaux. WUSHU è sinonimo di produzione e materiali di qualità, ricerca tecnica e design italiano. Wushu è disponibile esclusivamente nei migliori retailer multibrand e su www.wushuruyi.com

Modello Master: 139,00

Modello Tiantan: 125,00