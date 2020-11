Davvero clamoroso quanto accaduto ieri nel match di Premier League tra West Ham e Fulham, terminato 1-0 a favore dei padroni di casa. I Cottagers però hanno fallito un rigore proprio all’ultimo secondo, sbagliandolo clamorosamente con Lookman.

L’attaccante ospite ha pensato di fare sciaguratamente il cucchiaio, tirando però in maniera terribile. Il risultato? Penalty sbagliato e match perso per il Fulham, con l’allenatore Scott Parker che a fine gara ha dichiarato: “sono deluso e arrabbiato. Non puoi tirare rigori del genere e lui lo sa. È un giocatore giovane e sta imparando. Il ragazzo ha commesso un errore. Ade è il primo a capirlo. Quando sei giovane e stai imparando devi imparare in fretta. È deluso e giustamente. Questo errore fa parte del calcio, ci aiuterà a crescere: sia lui come giocatore che noi come squadra. Adesso lo aggireremo. Quando sei giovane commetti degli errori”.