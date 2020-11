Appuntamento inedito per il Mondiale di Formula 1, il circus fa tappa a Imola dove è in programma il Gran Premio dell’Emilia-Romagna, che manca in calendario da più di ventennio. Mercedes favorite dopo l’uno-due centrato in qualifica con Bottas davanti a Hamilton, più indietro invece le Ferrari, che sperano in una rimonta alquanto improbabile. Partenza ottima di Bottas e Leclerc, Max Verstappen supera Hamilton ma potrebbe essere penalizzato per la posizione errata sulla piazzola.

Il video della partenza del GP di Imola: