Spesso si dice che i cani sono dotati di molta intelligenza, ma questa volta il limite è stato abbondantemente superato. Basta guardare cosa si è inventato questo amico a quattro zampe per avere due croccantini, una mossa davvero astuta che non sarebbe venuta in mente nemmeno ad un umano.

Prima mangia quello lasciato sul tavolo dal padrone, poi ne prende un altro dal cassetto e lo appoggia al posto di quello già ingurgitato, fingendo di attendere ancora l’ordine per mangiarlo. Vedere per credere…

>>> CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO <<<