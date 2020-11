Ha dominato letteralmente l’intera qualifica fino agli ultimi minuti, quando qualcosa non ha funzionato e Lance Stroll gli ha soffiato la pole position, obbligando Max Verstappen a partire secondo domani in gara.

Un colpo durissimo per l’olandese, che si è presentato in conferenza stampa infuriato per come sono andate le cose: “per la prima volta in questa stagione sono seduto qui arrabbiato, questo dice tutto. Essere secondo è molto deludente. Sono incazzato perché quando conta non sta andando bene. È estremamente deludente quando sei il primo in ogni turno e poi non quando conta, non è quello che mi piace. Con le gomme intermedie è stato difficile, mentre con quelle da bagnato estremo eravamo molto a nostro agio, senza nessun grosso problema. Qualcosa chiaramente non funziona per noi su quel pneumatico. Superare qui è difficile perché c’è solo una linea e se si va fuori da quella, allora si perde grip”.