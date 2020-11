L’Hellas Verona non si ferma più, vince il posticipo della sesta giornata contro il Benevento e sale a undici punti in classifica, inserendosi a ridosso della zona Europa.

Una classifica che sorride agli uomini di Ivan Juric, soddisfatto della prestazione della squadra in vista del prossimo match con il Milan: “penso che ci sia tanto lavoro da fare, la squadra è stata stravolta. Abbiamo fatto bene all’inizio, poi siamo andati in difficoltà, ma con spirito e volontà abbiamo ribaltato la partita. È stata davvero dura. I rossoneri hanno un progetto e si vede, stanno facendo benissimo. Vanno fatti i complimenti a Pioli. Noi andremo lì col nostro spirito, cercando di fare il massimo senza darsi mai per battuti. Faremo la nostra partita provando a fare punti“.