Marco Van Basten non è mai stato il tipo che ama mandare a dire le cose, soprattutto quando si tratta di critiche.

Il Cigno di Utrecht ha messo nel suo mirino niente meno che Lionel Messi, accusandolo di giocare in questo momento un calcio non al suo livello. Intervenuto ai microfoni di Ziggo Sport, l’olandese non ha risparmiato la Pulce: “Messi sta giocando semplicemente male, come se fosse un pasticciere. Senza dubbio gli darà fastidio che si stia giocando senza pubblico. Non è contento con la situazione al Barcellona e con quel che succede da quelle parti, ora ci mancava solo questa storia con Griezmann. È un accumulo di tante cose, non stiamo vedendo il Messi che conosciamo“.