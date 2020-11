La notizia è di quelle importanti, che molti tifosi di Valentino Rossi stavano aspettando ormai da tempo.

Il Dottore ha deciso di sposarsi, almeno così riporta il settimanale ‘CHI’, che ha rivelato come il pilota della Yamaha abbia fatto la proposta ufficiale alla sua fidanzata Francesca Sofia Novello. Entrambi fanno coppia fissa ormai da qualche anno, motivo per il quale Valentino Rossi ha deciso di compiere questo passo importante, considerando anche i 42 anni che compirà il prossimo febbraio. Ovviamente, Francesca ha subito accettato, ricevendo uno splendido anello di diamanti che ha mostrato fiera sui social network, senza però dare conferme. Al momento una data non è stata fissata, ma probabilmente la cerimonia verrà celebrata nel 2021, una volta che verranno ultimati tutti i preparativi.