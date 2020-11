In attesa di capire se potrà scendere in pista a Valencia, essendo in attesa di un tampone negativo dopo la positività al Coronavirus, Valentino Rossi prepara un vero e proprio restyling della VR46 Academy in vista del 2021.

Stando a quanto riferito da Corsedimoto, lo Sky Racing Team abbandonerà definitivamente la Moto3, dirottando quelle spese sullo sbarco in MotoGp. Le strutture utilizzate verranno dirottate all’Avintia, dove correrà Niccolò Antonelli dopo l’esperienza alla SIC58 Squadra Corse. Andrea Migno correrà con Snipers e Celestino Vietti affiancherà Marco Bezzecchi in Moto2. Per quanto concerne Luca Marini infine, pare ormai quasi certa la promozione in MotoGp con Esponsorama, dove farà coppia con Bastianini.